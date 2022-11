Lyt til artiklen

I Danmark er det minkene, der er løbet med mest omtale, når vi har talt om dyr og covid-19 i samme sætning.

Men det er dog langt fra det eneste dyr, som kan hive virussen til sig.

I et studie, som er lavet af virologer og dyrlæger på Glasgow Universitet, lyder det, at mere end 350.000 katte i Storbritannien har været ramt.

Det skriver Telegraph.

Det er ikke ny viden, at katte kan få covid-19, men det er ny viden, at det rammer i dette omfang.

Estimatet er lavet ud af fra prøver fra 2.309 katte, som blev taget mellem april 2020 og februar 2022 over hele Storbritannien.

Ud af disse prøver var 3,2 procent positive, og da der menes at være 11 millioner kæledyrskatte i Storbritannien, vil det ifølge forskerne betyde, at op mod 352.000 kan have haft virussen.

Faktisk mener de, at tallet kan være endnu højere, da de med deres metode kun testede for en specifik form for antistof.

Der har kun været ét bekræftet tilfælde af en inficeret kat, som har smittet et menneske. Det skete i Thailand.

Ifølge eksperter udskiller kattene ikke meget virus, og de er kun smitsomme et par dage.

Tallene vækker dog en smule uro hos forskerne i forhold til virussens påvirkning af dyrenes helbred, samt hvorvidt nye varianter kan mutere i kattene og eventuelt overføres til mennesker.

»Dette kan have konsekvenser for kattesundheden – covid hos katte er ikke så velkarakteriseret som hos mennesker, men vi kender til nogle ganske alvorlige tilfælde af feber og luftvejssygdomme hos katte såvel komplikationer såsom hjerteproblemer,« lyder det fra en af forskerne bag undersøgelsen, Grace Tyson.