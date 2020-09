Kinesiske videnskabsfolk har opdaget, at den coronavirus, der forårsager covid-19, kan overleve i mere end en uge på overfladen af afkølet laks.

Virussen er smitsom i otte dage, ved en temperatur på fire grader celcius, viser eksperimentet.

Det viser også, at virussen er smitsom i to dage ved en normal, dagligdags temperatur på 25 grader. Det skriver South China Morning Post.

Netop laksen holdes normalt afkølet til ca. fire grader på markeder og restauranter. Det gælder også transporten af laks i lastvogne.

Et stykke laks på Khlong Toei-markedet i Bangkok i Thailand. Foto: MLADEN ANTONOV

Men laks i høj kvalitet kan lande overalt på jorden meget hurtigere.

»Under sådanne forhold kan coronavirus, der stammer fra en fisk, ende i et andet land og dér smitte andre,« siger de kinesiske videnskabsfolk, ledet af doktor Dai Manman.

Udtalelsen kommer, efter undersøgelsen, der endnu ikke er læst af andre fagfolk, blev offentliggjort på biorxiv.org i mandags.

Det nødvendiggør en inspektion af importeret fisk for at afsløre, om der er smitte tilstede, mener folkene bag undersøgelsen.

Her ses laks i forskellige udskæringer i en luksusbutik i Paris, Frankrig. Foto: STEPHANE DE SAKUTIN

To af udbruddene i Kina har begge været sat i forbindelse med markeder, der solgte seafood. Det første udbrud i Wuhan og et senere udbrud i Beijing i juni.

Flere internationale studier har fremlagt den teori, at smitten i Wuhan kom fra et andet sted, og der blev fundet lakseskærebrætter på markedet i Xinfadi i juni. Men laks blev senere udelukket som smittefaktor.

Kina importerede mellem 40.000 og 100.000 ton laks om året før den nuværende coronapandemi. Chile, Norge, Australien og Vietnam er de største leverandører.

Udbruddet af coronavirus i disse lande varierer meget. For eksempel har Norge rapporteret 11.867 tilfælde af smitte, mens Chile har 428.669 tilfælde (pr. fredag den 11. september).

Her gør kokken og ejeren, Austin Hu, en frossen laks klar på restauranten Heritage by Madison i Shanghai, Kina den 14. august 2020. Foto: ALY SONG

Forskerne købte frisk fisk og skar dem ud i små firkanter, der blev påsmurt en væske med coronavirus. De blev lagret ved forskellige temperaturer. Hver dag blev hvert eksemplar taget ud og testet, for at se om virussen ville inficere normale celler.

Jo koldere en temperatur de blev opbevaret på, jo længere kunne virussen overleve.

Det kinesiske toldvæsen har fundet coronavirus i flere forskellige importerede fødevarer. Lige fra rejer til kyllingevinger. Alle disse produkter blev transporteret under temperaturer, der lå langt under frysepunktet.

Importen af laks er faldet markant i Kina siden udbruddet i juni måned. I nogle restauranter, hvor de spiser meget laks, er faldet hele 99 procent.