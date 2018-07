Tyskland og Danmark ramt af hedebølge. Tyske tal ville svare til, at op mod 20 danskere dør dagligt i varmen.

Berlin. Under hedebølger dør op mod 300 mennesker hver dag i Tyskland af den stærke varme.

Det skriver avisen Frankfurter Allgemeine med henvisning til et nyt studie.

Hedebølger defineres her som dage, hvor temperaturen passerer 30 grader.

Det ville, hvis tallene kan overføres, svare til, at der på tilsvarende varme dage i Danmark hver dag dør op mod 20 som følge af heden.

Hele Tyskland er ligesom Danmark i disse dage ramt af en hedebølge. Den højeste temperatur i Tysland blev tirsdag målt til 39,2 i delstaten Sachsen-Anhalt. I Danmark er årets hidtil højeste temperatur 33,1 grader.

Det er forskerne Martin Karlsson fra Universität Duisburg-Essen og Nicolas Ziebarth fra Cornell University i USA, der står bag studiet.

De har undersøgt virkningerne af både meget kolde og meget varme dage, når det gælder antallet af døde og hvor mange, der indlægges på hospitaler.

De offentliggør deres resultater i det anerkendte fagtidsskrift Environmental Economics and Management. Her kommer de frem til, at når temperaturen bevæger sig over 30 grader, så stiger det daglige dødstal med en tiendedel.

Omsat i rene tal betyder det, at dødsraten i hele Tyskland stiger med op mod 300 personer i forhold til det normale.

Næsten 3000 personer ekstra bliver indlagt på hospitaler på de meget varme dage.

Det er ældre mennesker og folk med svagt helbred, der er i størst fare for at dø under hedebølger. Men også andre, der går med for meget tøj på eller arbejder i kontorer uden ordentlige klimaanlæg, kan være i farezonen.

/ritzau/