Los Angeles. Om tre år vil den legale hashindustri i USA kunne omsætte op mod 40 milliarder dollar. Det er omkring 248 milliarder kroner. Det viser et nyt studie fra konsulentfirmaet Arcview.

Samtidig vil industrien skabe 400.000 nye job.

Rapporten kommer samtidig med, at cannabis-butikker i Californien har åbnet for legalt salg for første gang efter nytår.

Californien, som er den mest befolkningsrige delstat i USA, er dermed blevet verdens største marked for cannabis.

Californien er den sjette amerikanske delstat, som har indført legaliseret salg af hash til rekreativt brug.

Det er tidligere sket i Colorado, Washington, Oregon, Alaska og Nevada. Massachusetts og muligvis Maine ventes at begynde salg senere i år.

- Det er en helt ny verden, som åbner sig for os, siger en kunde, den 48-årige Diana Gladden, til New York Times.

- Min mor, som er baptist fra sydstaterne, mener nu, at hash er OK, fordi det er lovligt, tilføjer hun.

Arcview, som har været med i en række epokegørende investeringer i industrien omkring cannabis, forudsætter i deres rapport, at forbrugere køber hash eller marihuana for 20,8 milliarder dollar (omkring 129 milliarder kroner).

De medregner indkomster til hele netværket af producenter af cannabis samt penge brugt i andre sektorer - for eksempel i supermarkeder.

Prognoserne fra konsulenterne repræsenterer en stigning på 150 procent i forhold til de 16 milliarder dollar (knap 99 milliarder kroner), som der blev regnet ud fra i 2017.

Arcview skriver sammen med dets forskningspartnere fra BDS Analytics, at der ventes fire milliarder dollar (knap 25 milliarder korner) i skatter og afgifter over tre år.

De nye regler vil i 2021 føre til oprettelsen af næsten 100.000 job i cannabis industrien i Californien. Det er omkring en tredjedel af tallet for hele USA.

/ritzau/AFP