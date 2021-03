Nyt studie sår tvivl om de oprindelige forestillinger om objekt fra fjernt solsystem.

Det første kendte interstellare objekt i vores solsystem, "Oumuamua", har inspireret mange teorier, efter at det tilbage i 2017 vakte opsigt blandt astronomer.

"Oumuamua", som på hawaiiansk betyder "den første til at tage kontakt", kommer fra et fremmed solsystem, og nogle spekulerede indledningsvist i, at det skulle være et rumskib.

Det blev hurtigt afvist af astronomer, som i stedet foreslog, at det tilsyneladende cigarformede objekt kunne være enten en asteroide eller komet.

Men denne uge lyder det i et studie, at rumgæsten hverken er cigarformet eller en asteroide eller komet.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

I stedet foreslår forskerne Alan Jackson og Steven Desch, at "Oumuamua" er en rest af en Pluto-lignende planet og består af iskold nitrogen.

- Alle er interesserede i rumvæsener, og det var uundgåeligt, at dette første objekt fra et fremmed solsystem ville få folk til at tænke på rumvæsener. Men det er vigtigt ikke at drage forhastede konklusioner i videnskaben, siger Desch i en meddelelse ifølge AP.

Ikke alle forskere accepterer dog den nye forklaring.

Nogle holder fast i, at objektet lader til at være mere kunstigt end naturligt.

