Der findes meget lidt viden om de helbredsmæssige konsekvenser ved at indtage mikroplast, siger forskere.

Spædbørn, der får flaske, kan indtage mere end en million stykker mikroplast hver dag. Det viser forskning, der er blevet offentliggjort mandag.

Forsøget blev lavet for at fremhæve overfloden af plast i vores fødevare. Der findes voksende beviser for, at mennesker generelt forbruger et stort antal af de små partikler, der dannes, når større stykker plast nedbrydes.

Men der findes meget lidt viden om de helbredsmæssige konsekvenser ved at indtage mikroplast.

Forskerne fra Irland kiggede på, hvor hurtigt mikroplast bliver frigivet i ti forskellige typer sutteflasker eller tilbehør fremstillet af polypropylen - den mest anvendte type plast til madbeholdere.

De fulgte de officielle retningslinjer fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO, om sterilisering og forberedelse af flaskerne.

I løbet af en testperiode på tre uger fandt forskerholdet ud af, at flaskerne frigav mellem 1,3 og 16,2 millioner mikroplastpartikler per liter.

De brugte derefter disse data til at estimere den globale eksponering af mikroplast gennem sutteflasker til spædbørn.

Her fandt de ud af, at det gennemsnitlige spædbarn, der får flaske, indtager 1,6 millioner mikroplastpartikler hver dag de første 12 måneder af barnets liv.

Forskerne bag undersøgelsen siger, at sterilisering og høje temperaturer havde den største effekt i forhold til at frigive mikroplast.

Undersøgelsen er blevet offentliggjort i Nature Food Journal.

Forskerholdet siger, at formålet med forskningen ikke har været "at bekymre forældre".

- Vi har forsøgt at understrege, at vi kender ikke de potentielle sundhedsrisici ved, at spædbørn indtager mikroplast, siger holdet fra Trinity College i Dublin.

Forskerholdet bemærker, at det var i de mest udviklede lande, at spædbørn sandsynligvis indtog mest plast med 2,3 millioner partikler dagligt i USA og 2,6 millioner i Europa. Dette tilskrives, at amningsraten i rigere lande er relativt lav.

/ritzau/AFP