En ud af tre personer, som har haft covid-19 og overlevet, diagnosticeres efterfølgende med neurologiske lidelser eller andre sindslidelser.

Det viser et nyt stort studie offentliggjort tirsdag i tidsskriftet Lancet Psychiatry.

34 procent af personer, der er kommet sig over covid19, får således stillet en neurologisk eller psykiatrisk diagnose, inden for seks måneder efter at de er blevet smittet, viser studiet.

Angst og humørsvingninger er de mest hyppige diagnoser. Jo alvorligere et sygdomsforløb, desto hyppigere optræder symptomerne, viser studiet.

Men det står ikke klart, hvordan virusset hænger sammen med sindslidelserne, skriver forskerne bag studiet.

- Vores resultater indikerer, at hjernesygdomme og andre sindslidelser er mere hyppige efter covid-19 end efter influenza og andre luftvejsinfektioner, siger Max Taquet, psykiater ved Oxford University og medforfatter til studiet.

Slagtilfælde, demens og andre neurologiske lidelser er mere sjældne efter covid-19, lyder det fra forskerne.

Men tallene er stadig signifikante, især blandt alvorlige covid-19-tilfælde.

Data fra over 236.000 smittede indgår i studiet. De fleste af de undersøgte kommer fra USA.

/ritzau/Reuters