Manglende lugtesans er en af de velkendte følger af en coronainfektion, og nu ser det ud til, at en masse amerikanere ikke får den tilbage.

De fleste, der mister lugtesansen som følge af corona, får den igen, men mellem 700.000 og 1,6 millioner amerikanere anslås at have mistet dele af eller hele lugtesansen i mere end seks måneder efter at have været syge med coronavirus.

Det viser et studie fra JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery, skriver CNN.

»Vi kommer til at skulle håndtere det her i flere årtier,« lyder vurderingen fra John Hayes fra Pen State Sensory Evalutation Centrer, der forsker i sanser, til mediet.

Og selvom en mistet lugtesans kan virke harmløst i forhold til andre følger som vejrtrækning- eller hjerteproblemer, er det et alvorligt problem ifølge Hayes.

Tidligere forskning viser nemlig, at folk uden lugtesans er mere udsatte for at spise fordærvet mad, som kan lede til madforgiftning. Men en manglende lugtesans kan også lede til depression.

»Min yndlingsting er kaffe. Jeg drikker det mange gange om dagen. Når jeg dufter til det nu, lugter det af brændte bildæk,« siger Samira Jafari, seniorredaktør hos CNN, der er smittet med coronavirus, til CNN og tilføjer:

»Jeg gik fra ikke at kunne lugte noget til at kunne lugte en lille smule i to-tre uger. Så gik det fra, at jeg kunne lugte en smule til at tage en forfærdelig drejning.«

Og redaktøren er ikke den eneste, der fået forværret lugtesans som følge af covid-19:

»Når jeg lugter til hvidløg, lugter det af affald,« fortæller Joe Ondrejka.

»Kylling giver mig kvalme,« konstaterer Emily Welsh.