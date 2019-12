I to tropiske øgrupper har forskere fundet en halv million eremitkrebs, der blevet fanget i plastikaffald.

Mere end en halv million eremitkrebs er døde efter at være blevet fanget i plastikaffald i to tropiske øgrupper.

Det viser et nyt studie fra forskere i Australien og Storbritannien, skriver The Guardian.

508.000 krebs er fundet døde i øgruppen Cocosøerne, som er et australsk territorie, der ligger i Det Indiske Ocean.

Derudover er 61.000 krebs døde på den ubeboede ø Henderson, som er et britisk oversøisk territorie i øgruppen Pitcairn i Stillehavet.

Henderson er på Unescos Verdensarvsliste, der er en samling af verdens mest bevaringsværdige naturforekomster og kulturmindesmærker.

Forskerne bag studiet kommer fra et institut for marinestudier på University of Tasmania i Australien og fra det naturhistoriske museum i den britiske hovedstad, London.

Studiet har fundet en høj koncentration af plastikaffald i begge de undersøgte øgrupper.

Forsker Jennifer Lavers, der er leder af studiet, kalder resultatet af undersøgelsen for "chokerende, men måske ikke overraskende".

- Det er uundgåeligt, at dyrene vil interagere og blive påvirket af plastikforureningen, selv om dette er et af de første studier, der tilbyder kvantitativ data om denne påvirkning, siger hun til The Guardian.

Forskerne fandt mellem en og to krebs per kvadratmeter på øernes strande, som var døde på grund af plastikaffaldet.

Problemet var særligt plastikbeholdere, som lå på strandene med åbningen opad, hvilket forhindrer krebsene i at komme ud igen.

Det kan skabe en kædeeffekt, da eremitkrebs går efter lugten af nyligt døde krabber og krebs for at finde ledige skaller, som de kan bo i.

Dermed kan forekomsten af én død eremitkrebs i en beholder tiltrække talrige flere.

Således har forskerne i et enkelt tilfælde fundet hele 526 døde eremitkrebs i en enkelt plastikbeholder.

- I bund og grund er det en grusom kædereaktion, siger forker Alex Bond, der er en af forfatterne bag studiet.

Eremitkrebs er en vigtig del af det naturlige miljø i de tropiske områder, da de spreder frø og medvirker til at ilte og gøde jorden.

Derfor kan et fald i bestanden af eremitkrebs påvirke deres omgivelser, advarer forskerne.

/ritzau/