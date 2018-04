Den amerikanske afgangselev fra college i Tennessee Brenna Spencer deler et billede af sig selv, hvor hun understreger, hvor vigtigt det er at have lov til at bære våben.

Efter skoleskyderiet i Florida tilbage i februar, hvor 17 blev slået ihjel, har flere amerikanske studerende stået frem for at kræve øget våbenkontrol. En studerende fra Tennessee, er nu gået viralt, efter at hun deler billede af sig selv med en pistol klemt ned i bukserne.

Det er ganske normalt, at college-studerende får taget billeder af sig selv, når de dimitterer fra studiet. Men dette billede, som Brenna Spencer deler, er langt fra noget, man normalt ser.

I don’t take normal college graduation photos... pic.twitter.com/eI1NvLFYHs — Brenna Spencer (@BrennaSpencer) 7. april 2018

Her ser man Brenna Spencer posere med en pink 'Women for Trump' t-shirt og en pistol provokerende klemt ned i de stramme hvide bukser.

»Vores 'Second Amendment', (lov om retten til at bære våben, red.) har været under angreb - især på universitetsområderne,« sagde Brenna Spencer, da hun deltog i talkshowet 'Fox & Friends'.

Herefter forklarer hun, hvor vigtigt det er at være et forbillede for de tusindvis af kvinder, der har våben, fordi det gør dem i stand til at forsvare sig selv. Brenna Spencer mener især, at man skal lytte på disse kvinder, for de har også noget vigtigt at deltage med i debatten om våbenkontrol.

Selvom både hendes billede og udtalelse har medfødt en del kritik, fastholder den unge kvinde, at hun kommer ud med et vigtigt budskab.

Og det ser ud til, at der er mange, der deler hendes holdning. Indtil videre har Twitter-opslaget fået over 90.000 'likes' og mere end 13.000 kommentarer og retweets.