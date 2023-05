Den italienske kunstner Maurizio Cattelans kunstværk 'Comedian' vakte stor opsigt, da det blev solgt for over 800.000 kroner.

Nu er kunstværket igen kommet i fokus – efter en bizar hændelse.

Torsdag blev kunstværket ganske enkelt spist af en sulten kunststuderende, skriver CNN.

Han tog kunstværket – som er en banan, der er sat fast til væggen med gaffatape – ned fra væggen på Leeum Museum of Art i Sydkoreas hovedstad, Seoul, hvor det er udstillet.

Herefter skrællede han bananen, spiste den... for til sidst at hænge bananskrællen op, der hvor kunstværket før hang.

Men hvorfor spiste den studerende bananen?

Det skulle der være en ganske jordnær forklaring på:

»Den studerende fortalte museet, at han spiste bananen, fordi han var sulten,« siger en talsperson fra museet til CNN.

Sådan så kunstværket ud efter at den kunststuderende havde fået stillet lidt af sin sult. Foto: shwan.han/Instagram

»Det skete pludseligt, så der blev ikke gjort noget for at stoppe det. Kunstneren (Maurizio Cattelan, red.) blev informeret om hændelsen, men han havde ingen reaktion på den,« tilføjer talspersonen.

Heldigvis er skaden nok ikke så stor.

I forvejen udskiftes bananen på kunstværket – af åbenlyse årsager – hver anden eller hver tredje dag, og museet fik da også hurtigt erstattet bananskrællen med en ny banan.

'Comedian' vakte stor opsigt i december 2019, hvor kunstværket blev solgt for over 800.000 kroner under en kunstmesse.