En studerende lå død på sit værelse i tæt på to måneder, før han blev fundet.

Det har skabt bekymring for trivslen på universitetet i New Zealand, hvor den unge mand blev fundet.

Politiet blev først alarmeret, da en anden studerende på kollegiet i Christchurch reagerede på lugten. Myndighederne, som fandt liget mandag, vurderer, at personen har været død i op mod otte uger.

Ifølge The Guardian havde den studerendes far også kontaktet politiet, da han ikke kunne finde eller kontakte sin søn. Dødsårsagen er endnu ukendt, men politiet har på grund af ligets tilstand været nødsaget til at trække på ressourcer fra en retsmedicinsk specialenhed for at identificere personen ud fra DNA og fingerprint.

Værelset, hvor liget blev fundet, ligger for enden af en gang og bliver ikke rengjort af personalet.

Uddannelsesministeren i New Zealand, Chris Hipkins, har i en udtalelse udtrykt stor bekymring over dødsfaldet.

»Mine tanker går til offerets familie og venner. Det må være en meget hård tid for dem...Denne tragedie rejser en række spørgsmål, som jeg forventer, at universitetet vil undersøge grundigt.«

Vicerektor på University of Cantebury oplyser, at man vil igangsætte undersøgelser af hændelsen og sørge for hjælp til de studerende, som føler behov for det.