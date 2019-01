Den 20-årige Yahya Egeh fra England havde kun en flad 20-pund-seddel - 160 kroner - at gøre godt med.

Alligevel endte han med en regning på luksukhotellet The Savoy i London på ikke mindre end godt 18.000 kroner.

Beløbet dækkede, foruden maden, en flaske 2004 Chateau Mouton Rothschild. Det skriver avisen Daily Mail.

Vinen får masser af ros fra eksperter, som kalder dens smag for en frugtig note af sorte kirsebær og lakrids.

Flasker af Chateau Mouton Rothschild på Sothebys auktioner i New York i 2007. Foto: DON EMMERT

Den prydes af en etiket, der er designet af prinsen af Wales, og den er bestemt ikke billig. 14.600 pr. flaske koster den i The Savoy.

Yahya Egeh havde egentligt tænkt sig at bruge pengene - gaven på 20 pund fra hans mor - til at fejre sin 20-års fødselsdag med en burger.

I stedet endte han på den femstjernede restaurant The Savoy i London.

Han fik dog ikke held med sin plan om at stikke af fra regningen.

Tjekind-skranken i hotel The Savoy i London. Foto: LUKE MACGREGOR

Sikkerhedsfolk holdt ham tilbage, da han forsøgte at slippe ud uden at betale.

Han fortalte, at han var blevet overtalt til at gå på The Savoy efter at have modtaget et telefonopkald fra en ven, Tallulah.

Han bestilte mad og vin, mens han ventede på sin ven.

Men ak og ve.

Vennen mødte aldrig op, så hans advokat Shaher Bukhari sagde, at han begyndte at panikke.

Hun sagde, at da Egeh forsøgte at gå, blev han tilbageholdt af sikkerhedsfolkene, som tilkaldte politiet.

»Han sagde pænt undskyld for, hvad han havde gjort,« tilføjede advokaten.

Egeh indrømmer, at han ville stikke af uden at betale. Der falder dom på fredag.