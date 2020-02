En studerende var i flere dage frygtet død, efter hun forsvandt i en oversvømmet regnskov i New Zealand.

Den unge kinesiske kvinde Yang Chen blev dog fundet i live mandag morgen 300-400 meter fra det sted, hvor hun sidst var blevet set, i den tætbevoksede skov. Stedet var det sidste, som redningsholdet ville afsøge, før de opgav.

Hun overlevede i alt seks dage i den barske natur ved at gemme sig i grotter. Dykkere fra politiet måtte blandt andet bestige en klippe for at nå frem til hende.

»Der er ingen tvivl om, at dykkerholdet og dykkerne fra politiet risikerede deres liv i dag, da de skulle bestige den klippe,« fortæller seniorsergent Mitch Gray til The Guardian.

Dykkerne var nødsaget til at bestige klippen for at nå frem til Yang Chen. Vis mere Dykkerne var nødsaget til at bestige klippen for at nå frem til Yang Chen.

Myndighederne har i dagene op til flere gange afsøgt samme skovområde i staten Queensland.

Den 26-årige studerende har derfor formodentlig bevæget sig hen til stedet i løbet af natten, før redningsholdet fandt hende.

Yang Chen forsvandt onsdag i forrige uge og blev meldt savnet af en bjergbestiger, som klatrede i området ikke langt fra, hvor hun var.

Vejrforholdene med voldsomt regn og oversvømmelser betød, at redningsholdet forventede, at den kinesiske kvinde ville være død, før de fandt hende. I eftersøgningen brugte myndighederne blandt andet en helikopter og drone, som kaldte hendes navn med få minutters mellemrum.