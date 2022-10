Lyt til artiklen

Bølgerne gik pludselig højt under en præsentation fra en japansk universitetsstuderende.

Et af de slides, han brugte, fik flere medstuderende til at reagere voldsomt – med tydelige storpolitiske undertoner.

'Taiwan er et land', stod der på den japanske studerendes slide, hvor der også var et billede af det taiwanesiske flag.

Det fik flere kinesiske studerende til at råbe ukvemsord efter japaneren. En af dem blokerede for overheadprojektoren med sin hånd, så man ikke kunne se det taiwanesiske flag.

»Taiwan er en del af Kina,« råbte flere kinesiske studerende i en video, som en bruger, der angiveligt er en af de kinesiske studerende, har lagt på det sociale medie Weibo, og som flere internationale medier har beskrevet, herunder Yahoo News og Taiwan News.

For der er meget mere i sagen end blot lidt drillerier universitetsstuderende imellem.

De bizarre scener på Southamptons Universitet, som udspillede sig fredag den 21. oktober, taler nemlig direkte ind i den tilspidsede konflikt mellem Kina og Taiwan.

Taiwan ligger øst for Kina og betragter sig selv som en selvstændig stat med sin egen valuta og sit eget politiske og retlige system. Kina anser omvendt Taiwan som en del af sit territorium, selv om parterne har haft hver sit styre, siden borgerkrigen i Kina sluttede i 1949.

Så sent som i august afholdt Kina en storstilet militærøvelse tæt på Taiwans grænser. Det skete kort efter, at formand for Repræsentanternes Hus og nummer tre i USAs politiske hierarki Nancy Pelosi havde aflagt Taiwan et besøg – hvilket affødte vrede reaktioner fra netop Kina.

Chinese students block projector, boo, shout "Taiwan is part of China," and hurl obscenities during Japanese student's PowerPoint presentation at University of Southampton on Oct. 21 https://t.co/JBbWa7ffx7 pic.twitter.com/MLWvoC0Rrs — Taiwan News (@TaiwanNews886) October 25, 2022

Den kinesiske studerende, som lagde videoen af optrinet på det britiske universitet op på Weibo under profilnavnet 'Gong Zheng Ah Gong Zheng', skriver på det sociale medie, at 'Kinas suverænitet aldrig vil blive krænket'.

Brugeren efterlader ingen tvivl om, hvor han står i konflikten mellem Kina og Taiwan.

»Jeg vil være stolt af det resten af mit liv,« skriver Weibo-brugeren om chikanen af den japanske medstuderende.

Universitetet i Southampton har ikke reageret på hændelsen.