I weekenden skabte 40-årige Joel Cauchi panik og rædsel, da han med en lang kniv begyndte at stikke tilfældige ned i et indkøbscenter i Sydney.

Inden politiet havde bekræftet identiteten på gerningsmanden, der nåede at slå seks mennesker ihjel, traf én tv-station et valg, der nu kan komme til at koste dem dyrt.

Det skriver The Guardian.

For i en live-udsendelse foran Bondi Junction indkøbscenter, hvor angrebet fandt sted, sagde først en journalist og senere en tv-vært fra 'Channel Seven', at gerningsmanden hed Benjamin Cohen.

At han var kendt af politiet, og at han arbejdede alene.

Men det var således en fejl. Benjamin Cohen er en universitetsstuderende, der absolut intet havde at gøre med det gruopvækkende angreb.

Derfor har han i samråd med en advokat i ærekrænkelse nu søgt erstatning fra tv-stationen, skriver The Guardian.

»Det er ekstremt skuffende at se tusindvis af mennesker ukritisk sprede misinformation, uden at have tænkt på hverken at faktatjekke – eller over de konsekvenser, det kan få,« siger Benjamin Cohen i en udtalelse og fortsætter:

»Men hvad der er endnu mere skuffende, er at se, hvordan et enormt nyhedsmedie vælger at sige mit navn uden at vente på bekræftelse fra politiet.«

'Channel Seven' beklagede senere samme dag fejlen. Det er uvist, hvordan Cohens navn blev nævnt i sammenhængen.

Den rigtige gerningsmand, 40-årige Joel Cauchi, blev skudt og dræbt under angrebet, der fandt sted lørdag eftermiddag.

Det er siden kommet frem, at han led af psykiske problemer.

Fem kvinder og én mand mistede livet, hvor en ni måneder gammel baby også blev såret. Moren til babyen døde på hospitalet.