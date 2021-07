Cirka 250 studenter fra det spanske fastland blev i sidste uge isoleret mod deres vilje på et større hotel på Mallorca. Nu er 170 af dem ude af isolation, da de er testet negative. 77 coronapositive studenter er stadig i isolation.

Det skriver flere udenlandske medier.

Studenterne er blevet tvangsisoleret efter at myndighederne har forklaret. at op mod 1.000 personer er blevet smittet med coronavirus, som følge af de traditionelle elevrejser i forbindelse med skoleårets afslutning.

Cirka hver fjerde af de isolerede elever er selv blevet testet positive. De resterende betragtes som nære kontakter til smittede personer. Eleverne blev isolerede allerede i sidste uge og har protesteret kraftigt.

Isolerede studenter på Mallorca Foto: ENRIQUE CALVO

Protesterne er dog ikke gået studenternes vej, da en lokal dommer har bakket om regionsregeringen på De Baleariske Øer – som også omfatter Mallorca – som har truffet beslutningen om at isolere eleverne.

Ikke alene spredte studenterne coronavirus, men de har også forstyrret de andre gæster på hotellet med talrige former for dårlig opførsel.

»De skriger hele tiden, de hører meget høj musik i store højttalere uden at tænke over, at nogen er syge og skal hvile sig. Sådan er det 20 timer i døgnet,« forklarer en gæst.

Studenterne kaster angiveligt også frugt og madvarer ned fra balkonerne til stor gene for andre gæster.

Mallorca er ellers fornylig åbnet igen for danske gæster, og Spies har 2.000 gæster afsted på øen i øjeblikket, skriver Politiken.

»Vores gæster har ikke mærket noget til situationen med studenterne. Begivenhederne har ikke haft indflydelse på deres ferie,« siger administrerende direktør i Spies, Jan Vendelbo, til avisen.

Han forklarer, at myndighederne hurtigt har taget affære, hvilket han mener har begrænset problemet med smitten.