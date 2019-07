Venezuela inklusive hovedstaden Caracas er ramt af stort strømudfald. "Elektromagnetisk angreb" får skylden.

Et massivt strømudfald har mandag ramt Venezuela. Over halvdelen af det sydamerikanske lands 23 delstater ligger hen i mørke, skriver Reuters. Nyhedsbureauet henviser til oplysninger fra øjenvidner og opslag på sociale medier.

Ifølge regeringen skyldes den manglende strøm et "elektromagnetisk angreb". Det siger informationsminister Jorge Rodriguez uden at fremlægge dokumentation for påstanden eller komme med yderligere detaljer.

Ministeren tilføjer, at forsyningsselskaberne arbejder på at genoprette strømforsyningen. I den sydøstlige del af landet vendte strømmen tilbage i få minutter, før den igen forsvandt.

Strømsvigtet er det første siden marts, som også rammer hovedstaden, Caracas.

Dengang beskyldte regeringen USA og oppositionen i Venezuela for at stå bag en række udfald, som efterlod millioner uden adgang til løbende vand og telekommunikation.

- Tanken om et nyt landsdækkende strømsvigt skræmmer mig, siger forretningsindehaver Maria Luisa Rivero fra byen Valencia i den centrale del af landet.

Ved det seneste omfattende udfald i marts måtte hun smide mad ud, som var gået til, fordi frysere og køleskabe var sat ud af drift.

- Det koster en masse at købe mad bare for at smide det ud, siger hun.

Hyperinflation har ført til udbredt mangel på fødevarer og medicin i Venezuela. Over fire millioner mennesker skønnes at have forladt Venezuela på grund af de dystre økonomiske forhold.

Landets nationale elektricitetsnet lider ifølge oppositionen af flere års manglende vedligehold og investeringer.

- Disse strømsvigt er katastrofale, siger den 51-årige pedel Bernadina Guerra, som bor i den østlige del af Caracas.

- Der går lyset ud hver dag. Hver dag bliver det værre, siger han.

/ritzau/Reuters