Uvist hvad der er årsag til et omfattende strømnedbrud hen over Pakistan.

Et omfattende strømnedbrud har kort før midnat lokal tid næsten samtidig ramt byer over hele Pakistan.

Det skriver avisen The Nation.

Det gælder blandt andet millionbyerne Karachi, Lahore, Rawalpindi og Islamabad.

Årsagen til strømnedbruddet er ikke kendt.

Landets energiminister, Omar Ayub Khan skriver på Twitter, at der er sket "et pludseligt fald i frekvensen på systemet for strømtransmissionen".

Han beder pakistanerne om at forholde sig roligt.

/ritzau/