Libaneserne har længe været vant til, at der kun har været elektricitet i to-tre timer om dagen. Der har været så stor mangel på brændstof, at det statsligt blev besluttet, at lange strømafbrydelser var nødvendigt for at holde landet kørende.

Men nu er ressourcerne sluppet op. Der er ikke mere brændsel, og de to store kraftværker, Deir Ammar og al-Zahrani, kan ikke længere levere strøm til landet.

»Det er skræmmende. For når elektricitet går i stå, så går samfundet i stå,« lyder det fra B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, der frygter, at det kan være begyndelsen på en global energikrise.

Mange mindre virksomheder har allerede måtte lukke ned, og mens nogle har haft råd til at lave strøm med en privat generator, så er der millioner, der ikke har den luksus. Og selv dem, der har sådan en, har svært ved at få diesel til at lave strøm. Det vidner de lange bilkøer, der har været foran alle tankstationer i landet i måneder, om.

Sådan så det ud allerede i midten af august ved flere tankstationer i Beirut. Foto: NABIL MOUNZER Vis mere Sådan så det ud allerede i midten af august ved flere tankstationer i Beirut. Foto: NABIL MOUNZER

Flere gange har det udviklet sig til voldelige konfrontationer mellem frustrerede libanesere.

Den libanesiske stat har meldt ud, at man håber på at have strømmen tilbage igen i løbet af et par dage.

Jakob Illeborg, der lige nu befinder sig i London, ser strømafbrydelsen som en farlig situation for et land, der har en meget usikker politisk og civil situation med korruption og en historik med borgerkrig og uroligheder.

Men han ser også en tendens, der kan sprede sig.

Her kan du se de mørklagte bygninger og ingen gadebelysning i Beirut i Libanon lørdag. Kun få steder med lys. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Her kan du se de mørklagte bygninger og ingen gadebelysning i Beirut i Libanon lørdag. Kun få steder med lys. Foto: Ida Marie Odgaard

»Flere i Storbritannien kommer til at ende under fattigdomsgrænsen, fordi priserne på brændstof stiger. Flere kan se frem til en vinter, hvor de vil stå foran valget mellem varme og mad på bordet,« siger han og fortsætter:

»Man kunne være bange for, at det her er et vink om en støre energidreven krise i hele verden.«

Han ser en risiko for, at situationen med de høje energipriser kan skubbe inflationen op. Uden strøm bliver produktionen mindsket, priserne ryger derfor i vejret og penge bliver mindre og mindre værd.

Selvom et land som Storbritannien står stærkere, når sådan en krise rammer, hvor prisen på energi ryger i vejret, så er der altså stadig mange ligheder at spore.

Her handler en kvinde i et supermarked ved hjælp af lystet på sin telefon. Alle butikker er mørklagte. Foto: MOHAMED AZAKIR Vis mere Her handler en kvinde i et supermarked ved hjælp af lystet på sin telefon. Alle butikker er mørklagte. Foto: MOHAMED AZAKIR

»Det er selvfølgelig særligt slemt for et land som Libanon,« siger Jakob Illeborg.

Allerede i august, hvor energikrisen i landet allerede havde udviklet sig markant, advarede FN om, at man frygtede, landet ville havne i en humanitær krise.

»Jeg er dybt bekymret for brændstofkrisens betydning for adgangen til lægebehandling og vandforsyning for millioner af mennesker i Libanon. En slem situation står kun til at blive værre, medmindre der bliver fundet en løsning omgående,« lød det dengang fra Najat Rochdi, FN's humanitære koordinator for Libanon, i en officiel meddelelse fra FN.

På trods af den pressede situation ser det ud til, at sikkerhedssituationen i Libanon er forholdsvis stabil. Der er sket en stigning i forbrydelser – mord, vold, tyveri – men foreløbig er der ikke brudt civil konflikt ud, som mange eksperter, magthavere og civile har frygtet.

Dog endte en eksplosion på et ulovligt lager med brændstof med at tage 20 menneskeliv og efterlade 79 sårede i august. Lageret skulle sikre ejermændene brændstof under krisen.