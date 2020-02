Stripperne på klubberne i Miami blev de virkelige vindere af dette års Super Bowl, der blev afholdt på Hard Rock Stadium i byen i Florida.

De berømte/berygtede poledansere kunne ses vade igennem et ankeldybt lag af kontanter oven på festlighederne.

Der var ingen hæmninger blandt de besøgende gæster på dagen, som enten skulle ud og fejre sejren (Kansas City Chiefs) - eller slukke tørsten efter et nederlag (San Francisco 49ers) søndag aften.

Nogle af de letpåklædte kvinder tiltrak fornemme gæster, der efterlod gulvet fyldt med dollarsedler. Det skriver New York Post.

Gulvet på en unavngivet stripklub var fyldt med kontanter, mens næsten nøgne dansere gik omkring iført g-strenge og høje hæle.

Musikeren Post Malone blev filmet, mens han rakte ind i en boks og grinende gav gigantiske stakke af kontanter væk.

Han var blot en af mange, der fik pengene til at flyde under de mange Super Bowl-fester i den magiske by.

»Lad mig få en,« hører man en gæst råbe til rapperen, som efterfølgende deler en stak penge ud fra boksen.

Post Malone handing out stacks of money at the strip club in Miami pic.twitter.com/4ZtsA3fibZ — Music News & Videos ➐ (@RapWatchHD) February 1, 2020

Den tidligere spiller i footballklubben Indianapolis Colts, Edgerrin James, som ejer stripklubben One i Miami, deltog også i festlighederne.

Han placerede en plastikpose fyldt med tusindvis af dollars og døbte den 'Stripper Bowl'.

Nogle gæster forsøgte at stjæle nogle af pengene. De tog dem i lommen, mens danserne ikke så det.

»Der var for mange penge derinde. Åh, min Gud!« udbrød en af gæsterne efter han havde taget for sig af kontanterne.

Ude på Hard Rock Stadium gik Kansas City Chiefs derfra med sejren over San Francisco 49ers. Slutresultatet blev 31-20.