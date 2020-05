I den amerikanske stat Wyoming har stripperne igen fået lov til at tage tøjet af. Men de skal beholde masker for munden. Medarbejderne i stripklubben The Den i Cheyenne er glade.

I weekenden har de åbnet for første gang, siden coronakrisen ramte USA. Det skete med en festlighed under titlen 'Maskerne på, af med kludene'.

Selvfølgelig skal etablissementet åbne under de gældende sikkerhedsregler.

Det skriver New York Post.

En danser viser sig frem for publikum. Foto: Steve DYKES Vis mere En danser viser sig frem for publikum. Foto: Steve DYKES

Stripklubben åbnede ligesom staten Wyomings restauranter og barer.

»Det er en risiko, vi er villige til at tage,« siger ejen Kim Chavez ifølge USA Today.

Som en del af åbningen var alle strippere iført ansigtmasker, mens de dansede på livet løs. Der var også rigeligt med håndsprit til rådighed.

Men der blev betalt med kontanter, og danserne rørte også ved kunderne, står der i USA Today.

»Jeg er en smule nervøs, for virussen er stadig derude. Men jeg er glad for at skulle på arbejde, for en masse mennesker kan ikke få lov til det endnu,« fortæller danseren Doris Craig til avisen.

Kim Chavez var bekymret for sine danseres ve og vel under den amerikanske nedlukning. Hun har ejet baren i 15 år sammen med sin mand.

»Det var den hårdeste del af at være lukket, at skulle bekymre sig om pigerne,« sagde Chavez.