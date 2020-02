En amerikansk stripper er ved at komme sig efter at have fået sin kæbe syet sammen. Det skete efter et frygteligt styrt fra fem meters højde fra en stripperstang.

Tror du ikke på historien – så se bare videoen!

Danseren, der går under navnet Genea Sky, var i gang på scenen i Dallas, Texas, da hun pludselig mistede grebet. Det skriver New York Post.

Hendes grufulde fald blev dokumenteret med en video af hændelsen, og den bredte sig som en ildebrand på de sociale medier.

Vis dette opslag på Instagram Today has been a very long day. My surgery went well. My jaw is currently wired shut so please refrain from calling me as of right now and bare with me on replies because my phone hasn’t stopped blowing up. Everyone’s love & kind words have not gone unnoticed whatsoever and it means so much to me that all of you have blessed me and uplifted me in so many ways. I am overwhelmed in the best way by all the support. I was really nervous as this all started blowing up because people are cruel and this is a very sensitive time for me. But I never imagined so many people would stand behind me in a situation like this and that has outweighed all the negativity by far. I am beyond grateful for you all. I am in a tremendous amount of pain but i am ready for this road to recovery so I can get back to my life. I will continue to update everyone over the course of my recovery but thank you once again for EVERYTHING Et opslag delt af @ genea_sky den 10. Feb, 2020 kl. 5.42 PST

»Jeg brækkede min kæbe, som jeg skal have kirurgerne til at lave,« sagde Genea. »Jeg knækkede også nogle tænder, og min ankel gik af led.

Jeg blev også syet med nogle sting, men bortset fra alt det, så går det godt. Jeg har ingen brækkede lemmer, og jeg kunne selv gå fra scenen efter ulykken.«

I videoklippet kan man se Genea Sky i en akrobatisk position omkring fem meter oppe i luften. Så mister hun pludselig grebet og falder til jorden.

I hendes job er der ikke noget, der hedder forsikring, så hun har startet en GoFundMe for at samle penge ind til regningerne.

this sums up my first str*p club experience, i really do hope she’s ok pic.twitter.com/fA4Tu1mePL — x (@xvreae) February 9, 2020

»Siden hun fik så alvorlige læsioner, vil hun være uarbejdsdygtig i en længere periode,« hedder det på GoFundMe-siden. »Enhver donation vil være særdeles velkommen.«

Efter kirurgerne havde udført deres job, postede Sky et foto af sig selv med tommelfingeren oppe på Instagram.

»Operationen gik godt. Min kæbe er nu sat sammen med ståltråd, så lad venligst være med at ringe til mig. Bær venligst over med mig, for min telefon holder ikke op med at ringe,« skriver hun.

»Jeg havde aldrig troet, at så mange mennesker ville stå bag mig i en situation som denne. Jeg er mere end taknemmelig for det.«