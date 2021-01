Bernie Sanders hjemmestrikkede luffer, som han bar under præsident Joe Bidens indsættelsesceremoni i Washington D.C. 20. januar, har ikke bare taget internettet med storm og genereret hundredvis af morsomme memes.

Lufferne har også lagt en 42-årig lærerindens mailbakke ned.

Det er nemlig den 42-årige lærerinde Jen Ellis fra Vermont, som underviser i 2. klasse, der har strikket de herostratisk berømte luffer og som forærede dem til Vermont-senator Bernie Sanders for nogle år siden.

De mønstrede luffer er strikket af genbrugsuld og foret med fleece, som er lavet af genbrugsplast.

Bernie Sanders hjemmestrikkede luffer har væltet internettet. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

Og siden Bernie Sanders luftede dem til Joe Bidens indsættelsesceremoni, er Jen Ellis’ indbakke flydt over med henvendelse fra folk, der vil have hende til at strikke Bernie-luffer til dem.

I et flere år gammel tweet reklamerede hun nemlig for sine luffer.

Og allerede få timer efter indsættelsesceremonien havde hun modtaget over 6.000 henvendelser, fortæller hun til mediet Jewish Insider.

»Men jeg har ikke nogen luffer til salg. Jeg strikker ikke så meget mere. Jeg er smigret over, at de gerne vil have dem,« siger hun og tilføjer, at der er andre, der strikker den slags luffer.

I made Bernie’s mittens as a gift a couple years ago. They are made from repurposed wool sweaters and lined with fleece (made from recycled plastic bottles). #BerniesMittens pic.twitter.com/lTXFJvVy9V — Jen Ellis (@vtawesomeness) January 21, 2020

»Jeg kommer ikke til at sige mit job op (for at strikke luffer, red.),« siger hun til Jewish Insider.

»Jeg hader at måtte skuffe folk, men lufferne er en engangsforeteelse og unikke og nogle gange, kan man altså ikke få alt, man ønsker sig.«

Hun fortæller videre, at interessen og opmærksomheden på de sociale medier har været overvældende, siden Bernie Sanders i meget tilbagelænet stil varmede sin aldrende hænder i hendes hjemmestrik.

»Det var uventet. Han må virkelig synes om dem, når han vælger at tage dem på (til indsættelsesceremonien, red.).«

Vanterne med Bernie Sanders. Foto: JONATHAN ERNST

Selv tager Bernie Sanders virakken med vanlig ro.

Da han efter indsættelsesceremonien af CBS News blev spurgt til lufferne svarede han tørt:

»I Vermont klæder vi os varmt på – vi kender til kulde. Vi bekymrer os ikke så meget om moden. Vi vil bare gerne holde os varme. Og det var det, jeg gjorde i dag.«

Siden er Bernie Sanders og hans luffer blevet photoshoppet ind i en række memes på nettet.

Du kan se nogle af dem her:

I've seen enough. This is the winner. pic.twitter.com/DuDeUGnGz4 — Fred (@WaywardWinifred) January 20, 2021

that one FRIEND who's always cold... #berniesmittens pic.twitter.com/vgF2ovVNIB — Broomfield-Boulder Now (@ocn_entertains) January 20, 2021

Bern Box#BernieSanders pic.twitter.com/cRppsNLxJX — Wirjil (@Wirjil) January 21, 2021

My version of the Bernie meme#InaugurationDay #BernieSanders #Berniememes pic.twitter.com/wpYFvMN5Rl — Clari$$e (@sk8forclxrissee) January 21, 2021