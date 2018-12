Talsmand: Koalition har enstemmigt besluttet at opløse parlamentet og gå mod et valg i begyndelsen af april.

Partierne i Israels regeringskoalition er så uenige om en ny lov om værnepligt, at de er enedes om at udskrive nyvalg. Det oplyser en talsmand for premierminister Benjamin Netanyahu mandag.

- Koalitionens ledere har i enighed besluttet at opløse parlamentet og gå mod et valg i begyndelsen af april, siger talsmanden.

Israelske medier siger, at valgdatoen bliver 9. april.

Regeringen siger i en erklæring, som blev offentliggjort af Netanyahus parti Likud, at den har besluttet at udskrive valg i af hensyn til "budgetmæssig og national ansvarlighed".

Uenighed i regeringen omkring militær værnepligt førte til beslutningen om valg. Krisen er relateret til spørgsmål om, hvorvidt ultraortodokse jøder skal fritages for militær værnepligt.

Netanyahu er i sin fjerde regeringsperiode som premierminister. Han har regeret med et meget snævert flertal. Regeringen sidder på 61 af de 120 pladser i parlamentet, Knesset.

Næste ordinære valg skulle have fundet sted senest i november 2019.

Koalitionen blev svækket i november, da daværende forsvarsminister Avigdor Lieberman trak sit parti ud af regeringen.

Lieberman var utilfreds med en våbenhvile, der er forhandlet med palæstinensiske Hamas.

Netanyahu er også under stigende pres i forbindelse med en række efterforskninger af påstået korruption i hans egne personlige anliggender. Politiet har anbefalet, at der rejses sag mod ham i tre forskellige sager.

Netanyahu skal dog ikke nødvendigvis træde tilbage, hvis der rejses sag mod ham. Meningsmålinger antyder, at hans højreparti, Likud, vil forblive det største parti i parlamentet efter valget.

