Italiens koalitionsregering har mistet sit flertal i parlamentet, efter at et lille parti onsdag trak sig.

En politisk krise er under opsejling i Italien, efter at det lille parti Italia Viva onsdag har trukket sig fra koalitionsregeringen.

Uden partiet har regeringskoalitionen under ledelse af premierminister Giuseppe Conte ikke længere et flertal i parlamentet.

Lederen af Italia Viva, ekspremierminister Matteo Renzi, og Conte har de seneste uger været på kant med hinanden på grund af uenighed om, hvordan Italien skal bruge 210 milliarder euro i coronakrisehjælp fra EU.

Conte har planer om at lade økonomiske eksperter stå for fordelingen af pengene, mens Renzi mener, at den opgave hører hjemme i parlamentet.

På et regeringsmøde onsdag aften sagde Conte angiveligt, at Italien nu er havnet i en politisk krise, samtidig med at landet står midt i en pandemi.

Virusudbruddet har kostet over 80.000 personer i Italien livet og udløst en dyb økonomisk recession.

