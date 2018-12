Fængslingen af Carlos Ghosn giver uro mellem Nissan og Renault. Han var formand for begge bilfabrikker.

Det lykkedes ikke mandag den japanske bilfabrik Nissan at udpege en ny bestyrelsesformand som afløser for den fængslede Carlos Ghosn.

Han beskyldes for at have fuppet med regnskabet.

Årsagen til, at der ikke er fundet en ny bestyrelsesformand, kan ifølge de japanske medier skyldes en strid med den nære partner Renault.

Bestyrelsen i Nissan besluttede i stedet at nedsætte en komité. Den skal anbefale en ny formand, skriver Bloomberg

Nissan er sammen med Mitsubishi og Renault del af en stor og vigtig alliance inden for bilproduktion. Alliancen blev skabt af Ghosn.

Han blev 19. november anholdt i Tokyos internationale lufthavn og blandt andet sigtet for at have svindlet med sin lønopgørelse og for at have misbrugt Nissans ejendomme.

Renault har taget anholdelsen af Ghosn til efterretning og udpeget en midlertidig bestyrelsesformand for den franske bilfabrik. Men lige så snart han er fri, vil Ghosn genindtræde som formand, lader man forstå.

Renault, som ejer en del af Nissan, vil nu ifølge flere rapporter forsøge at få et mere direkte ord at skulle have sagt over den japanske bilvirksomhed.

