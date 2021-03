En ældre asiatisk mand kommer gående hen ad en gade i bydelen Chinatown i New York.

Ud af det blå sker det.

En hætteklædt mand kommer gående i høj fart fra bagfra.

Tilsyneladende helt umotiveret skubber han den ældre mand. To hænder i ryggen.

Den ældre asiatiske mand vælter og rammer asfalten hårdt.

Han bliver liggende, mens gerningsmanden haster videre.

Et overvågningskamera fanger det voldsomme overfald.

Episoden fra New York er langtfra enestående.

Øjeblikket, hvor en ældre asiatisk mand i New York-bydelen Chinatown overfaldes af en hætteklædt person ved højlys dag.

Faktisk er antallet af overfald, vold, drab og hadefulde ytringer begået mod amerikanere af asiatisk oprindelse eksploderet det seneste år.

Alene i New York er antallet af indberettede sager mangedoblet fra tre i 2019 til 28 i 2020.

En af hovedårsagerne til den voldsomme stigning i hadforbrydelser mod amerikanere af asiatisk oprindelse skal ifølge et studie fra University of California i San Francisco findes hos én person.

Den nu tidligere præsident Donald Trump.

Han har gentagne gange brugt udtrykket 'China Virus' om coronavirus, og den tidligere præsident har også henvist til covid-19 som 'Kung Flu'.

Og det kan direkte ses i det markant stigende antal voldshandlinger og hadforbrydelser mod personer i USA med asiatisk oprindelse.

»Anti-asiatiske holdninger i tweets, der eksempelvis indeholder udtryk som 'China Virus', har med stor sandsynlighed været med til at fremme anti-asiatiske holdninger og har paralleller til de anti-asiatiske hadforbrydelser, der har fundet sted siden,« siger en af forskerne bag studiet, Dr. Yulin Hswen, til ABC News.

Gennem det seneste år har de amerikanske medier været fyldt med historier om angreb på asiater i USA.

En ældre asiatisk mand med blodigt ansigt efter et overfald.

Således viser et andet studie fra California State University i San Bernardino, at hadforbrydelser mod asiatiske amerikanere er steget med 149 procent i de største byer i USA i 2020.

Og eksemplerne er mange.

Danny Yu Chang var 15. marts på vej tilbage til sit kontor i downtown San Francisco, hvor han sælger rejser, efter frokost, da han blev slået ned bagfra. Helt uprovokeret.

»Efter den her episode er jeg ikke længere tryg ved at bo i Californien. Og jeg vil se mig om efter et andet, trygt sted at bo,« forklarer Danny Yu Chang, der er af filippinsk oprindelse, til New York Times.

Danny Yu Chang har været offer for en hadforbrydelse.

Alene i den uge, der er ved at være slut, var der i San Francisco-området yderligere to overfald på personer af asiatisk oprindelse. Ud over Danny Yu Chang blev en 75-årig kinesisk kvinde og en 83-årig vietnamesisk mand overfaldet.

Og så er der sagen fra Georgia.

Her skød og dræbte den 21-årige Robert Aaron Long otte personer på massage- og spaklinikker i og omkring Atlanta tirsdag aften lokal tid.

Seks af dem havde asiatisk baggrund.

Et af ofrene for skudmassakren i Atlanta fragtes væk fra stedet.

Gerningsmanden selv har fortalt under afhøring, at der ikke var et racemæssigt motiv. I stedet havde han set sig vred på massageklinikker som helhed.

Men for folk med asiatisk baggrund er det bare endnu en uhyggelig og tragisk sag, hvor asiater er ofre.

Og faktisk har den dokumenterede stigning i angreb på asiater i USA et helt klart starttidspunkt.

16. marts 2020 brugte den daværende amerikanske præsident, Donald Trump, for første gang ordene 'China Virus' på det sociale medie Twitter, hvorfra han siden er blevet bandlyst.

En demonstration i New York for få dage siden mod den stigende mængde hadforbrydelser mod asiater i USA.

Det resulterede i en bølge af tweets med hashtagget #chinavirus og andre anti-asiatiske udtryk, som siden er fortsat i et større eller mindre omfang.

Og det mener eksperter har spredt sig til det virkelige liv.

En gruppe ved navn 'Stop AAPI Hate' har således indsamlet intet mindre end 3.000 sager om verbale eller fysiske overfald på asiatiske personer i 2020. En af gruppens stiftere er Russell Jeung, professor ved Asian American Studies ved San Francisco State University.

»Det, vi er kommet frem til, er, at der ikke bare har været en lille stigning (i sager om angreb på asiatiske amerikanere, red.). Der har været en flodbølge gennem hele sidste år med covid-19 og med præsidentens politiske udtalelser,« siger Jeung til NPR.

Overfald på en asiatisk kvinde fanget på videoovervågning.

Selvom nogle sager er åbenlyse, har myndighederne svært ved karakterisere mange angreb på personer med asiatisk baggrund som værende hadforbrydelser.

Ofte skyldes det manglende beviser.

Andre er helt klare. Som da fire unge piger tilbage i marts sidste år angreb en 52-årig asiatisk kvinde i en bus i New York-bydelen Bronx.

Den 52-årige blev beskyldt for at sprede coronavirus. Kort efter fik hun bank med en paraply.