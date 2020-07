»For første gang i mands minde spørger mange amerikanere: Har historien stadig en plads til Amerika?« Klaveret i baggrunden spiller muntre, lyse toner.

»Der er nogle, der svarer 'nej'.« Musikken skifter til mere alvorlig, dyster.

Reklamen er blevet afspillet næsten syv millioner gange og er del af en stor bevægelse med millioner af dollar i baglommen.

Stemmen i reklamen tilhører mange republikaneres favoritpræsident Ronald Reagan.

Optagelserne af Reagan er gamle. De ledsagende billeder er friske.

Børn med tåregas i øjnene, børn i bure, forladte hjem og arbejdspladser, armod og sorg. Og så er der billeder af Donald Trump, der mødes med Ruslands præsident, Vladimir Putin, Saudi-Arabiens kronprins, Mohammad bin Salman, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

Da Trump trykker Putin i hånden, siger Reagan: »Vi kan bekæmpe korruption.«

Videoen slutter med spørgsmålet: »Har dit parti forladt dig?«

New ad: "Has Your Party Left You?" pic.twitter.com/AQl8wgzfWA — Republican Voters Against Trump (@RVAT2020) July 7, 2020

Mere end 50.000 har på Twitter liket videoen fra organisationen, hvis eksistens indtil for få år siden var nærmest utænkelig.

Republikanske vælgere mod Trump hedder den.

Og ligesom en anden organisation med vind i sejlene, The Lincoln Project, har den et meget klart formål. Donald Trump skal stemmes ud af Det Hvide Hus til november.

Det, der gør de to organisationer til noget særligt, er, at de er drevet af nuværende og tidligere prominente topfolk i Det Republikanske Parti. Folk helt inde i partiets kerne. Rådgivere for præsidenter og guvernører.

En række toprepublikanere bruger millioner af dollar på at få Donald Trump ud af Det Hvide Hus. Foto: Leah Millis Vis mere En række toprepublikanere bruger millioner af dollar på at få Donald Trump ud af Det Hvide Hus. Foto: Leah Millis

Og så er de folk, der for alt i verden vil af med præsident Trump.

Og de gør det på en måde, som ikke er set før.

»Hver dag, præsidenten med hans øglehjerne angriber mig eller Steve Schmidt (fra The Lincoln Project, red.) og The Lincoln Project, så angriber han ikke Joe Biden,« siger medstifter af netop The Lincoln Project John Weaver til The Independent.

John Weaver har været helt inde i maskinrummet hos nogle af partiets største de seneste år. Da præsident George H. W. Bush var ved magten mellem 1988 og 1992, var han politisk strateg. Og senere var han toprådgiver for John McCain i 10 år, inden han blev chefstrateg for den republikanske præsidentkandidat John Kasich i 2016.

God morgen. Donald Trump er den største præsidentielle fiasko i vores lands historie The Lincoln Project

John Weavers baggrund er ikke unik i The Lincoln Project eller hos republikanske vælgere mod Trump.

Der er tidligere rådgivere for præsident George W. Bush. Der er rådgivere for Arnold Schwarzenegger, da han var republikansk guvernør i Californien. Der er tidligere republikanske kongres-kandidater.

Og så er der George Conway. Han er gift med Donald Trumps nuværende toprådgiver Kellyanne Conway.

7. juli retweetede han følgende tekst fra The Lincoln Project:

'God morgen. Donald Trump er den største præsidentielle fiasko i vores lands historie.'

Og det er netop her, republikanske vælgere mod Trump og The Lincoln Project skiller sig ud fra den demokratiske valgmaskine. De kan bruge deres platforme og millioner af donerede dollar til at angribe Trump på en helt anden, mere direkte og brutal måde, som demokraterne hverken benytter sig af eller tør favne.

Det har samtidig betydet, at man har måttet brænde en lang række broer. Det siger en af The Lincoln Projects grundlæggere, Reed Galen, der har arbejdet for præsident George W. Bush, senator John McCain og guvernør Arnold Schwarzenegger, i en podcast.

»Hvis ingen af os gør noget, så er det sandsynligt, at Donald Trump bliver genvalgt,« siger Reed Galen om en telefonsamtale, flere af bevægelsens grundlæggere havde i september sidste år.

Medstifter af The Lincoln Project Reed Galen, der tidligere har arbejdet for præsident George W. Bush. Foto: The Lincoln Project Vis mere Medstifter af The Lincoln Project Reed Galen, der tidligere har arbejdet for præsident George W. Bush. Foto: The Lincoln Project

»Vi har en set række folk fra centrum-højre, der er anti-Trump, men ikke vil være anti-republikanere også. Jeg tror, at man skal være villig til at angribe præsidenten direkte. Og vi besluttede, at fra den dag, vi lancerede The Lincoln Project, så ville vi brænde vores broer til Det Republikanske Parti, som skabte os.«

»Trump og Det Republikanske Parti er bundet til hinanden. Og pletten fra Donald Trump vil være på partiet i et godt stykke tid,« siger Reed Galen.

Der er ikke kun store navne bag republikanernes kamp mod Donald Trump. Der er også store summer penge.

Så vidt har republikanske vælgere mod Trump brugt 10 millioner dollar på deres reklamekampagner mod den siddende præsident. Det svarer til 65 millioner danske kroner.

Who can @realDonaldTrump trust? No one. pic.twitter.com/BcuBMCptUP — The Lincoln Project (@ProjectLincoln) July 8, 2020

Så vidt ser de ud til at have succes med deres foretagender.

Donald Trump står i flere landsdækkende målinger til et rungende nederlag til Joe Biden.