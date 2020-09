Flere heste og ponyer har været udsat for groteske drab i løbet af sommeren.

I de seneste måneder er næsten 30 heste og ponyer dræbt i det, der minder om rituelle ofringer.

Det skriver Sky News.

Indtil videre kender det franske politi ikke motivationen bag de forfærdelige hestedrab. Blandt teorierne, der undersøges, er, at hestemordene kan være udført af en sekt, eller at det kan være en grotesk udfordring på de sociale medier.

I løbet af sommeren har politiet i forskellige dele af Frankrig rapporteret om hestedrab, der følger det samme mønster, og hesteejere i Frankrig er nu bange for, at deres heste bliver de næste i række.

Sky News har erfaret, at der også kan være tale om et satanisk ritual.

Flere af de hestekroppe, der er fundet, har manglet et øre – normalt det højre øre – og at derudover mangler øjne eller kønsorganer. Fjernelse af ørene er en gammel tradition inden for spansk tyrefægtning, hvilket betyder, at politiet heller ikke udelukker, at det er en form for trofæjagt.

I nogle af tilfældene er hestene blevet skåret op i siderne og drænet for blod. I ingen af tilfældene er der blevet taget kød fra hestekroppene.

Landbrugsministeren i Frankrig, Julien Denormandie, har udtalt, at de i øjeblikket undersøger alle mulige forklaringer på de makabre drab, og at alle midler er blevet taget i brug for at stoppe hestedrabene.