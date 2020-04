I Australien åbner strande, og forsamlingsforbud lempes, mens hundredtusind newzealændere er tilbage på job.

Australiens mest folkerige delstat, New South Wales, løsner for nogle af restriktionerne, der er indført mod coronavirus. Det melder regeringschefen i staten tirsdag lokal tid.

Således åbner flere strande for lokale tirsdag - herunder den populære Bondi Beach - og fra fredag er det tilladt for to personer at besøge en anden husholdning.

Der har indtil da været forsamlingsforbud på mere end to personer i delstaten.

- Mange mennesker har været buret inde i deres hjem i uger med undtagelse af motion, medicinske behov eller indkøb og arbejde eller skole, siger New South Wales' regeringschef, Gladys Berejiklian.

- To personer vil være i stand til at besøge andre i deres hjem af hensyn til alles psykiske helbred.

Australien har indtil videre haft succes med at holde coronavirusset nede. Der er registreret 83 dødsfald og omkring 6700 smittetilfælde i landet med knap 25 millioner indbyggere.

Økonomien er dog blevet hårdt ramt på grund af strenge restriktioner, der har lukket restauranter, barer og sportsbegivenheder.

Også New Zealand har løsnet nogle af landets restriktioner fra denne uge, hvor 400.000 newzealændere er vendt tilbage til job.

Fastfood-kæder er også åbne igen, hvilket resulterede i lange køer til blandt andet McDonalds tirsdag, hvor newzealænderne skulle have deres fastfood-fix.

New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, erklærede mandag, at coronavirus var "effektivt udryddet" i landet.

Landet har haft et bemærkelsesværdigt lavt antal coronasmittede, og blot 19 smittede er døde.

Landet er hjulpet af, at det er en afsides østat, der har nemt ved at styre, hvem der kommer ind og ud.

Men Arderns regering har også fået ros for at reagere hurtigt og beslutsomt med nogle af verdens strengeste begrænsninger under epidemien.

/ritzau/Reuters