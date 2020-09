En kræftsyg far i Australien ønsker at se sine fire børn, før det er for sent.

Men enormt strenge coronaregler, gør det ønske vanskeligt.

Det skriver BBC.

Mark Keans, som den kræftramte far hedder, er alvorligt syg og bor i Brisbane, Queensland.

Hans børn bor i New South Wales, hvilket er en helt andet stat.

De fire børn har fået lov til at besøge deres far, men det kræver, at de skal være i karantæne i to uger på et hotel, som de selv skal betale for, og det vil koste familien 16.000 australske dollars svarende til lige over 73.000 danske kroner.

Derudover skal de bære fuldt beskyttelsesudstyr, hvis de skal besøge deres far.

Det er de strenge rejsebegrænsninger i Australien, der gør det vanskeligt for familien, og myndighederne i Queensland er altså ikke parate til at gør en undtagelse for familien.

I en udtalelse forsvarer myndighederne i Queensland deres beslutning.

»Vi er midt i en global pandemi, og vi skal beskytte vores samfund, især de mest sårbare af os.«

Efterfølgende er der blevet oprettet en GoFundMe-kampagne, hvor folk kan give penge til børnenes rejseudgifter og karantæneophold, og det er der rigtig mange mennesker, der har gjort.

Målet var, at man ville samle 30.000 australske dollars svarende til 137.000 danske kroner, men fredag morgen var indsamlingen nået over 231.000 australske dollars svarende til over en million danske kroner.

I et interview med ABC News fortalte Mark Keans søster, Tamara Langborne, at familien er overvældet af al den støtte, de har modtaget.

»Det er vanvittigt at vide, at så mange mennesker i øjeblikket gennemgår svære tider. For så at strække sig så langt som at hjælpe vores familie med dette ene ønske fra min bror, får dig til at se, hvor vidunderligt Australien er.«