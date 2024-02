Det tyske transportkaos fortsætter i den her uge. Luftfartsselskabet Lufthansa oplyser, at lufthavnsoperatørerne ventes at strejke hele onsdagen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Strejken ventes at påvirke flytrafikken i Berlin, München, Düsseldorf og i den trafikale hovedåre Frankfurt.

Transportsektoren i Tyskland har den seneste uge været hårdt ramt af aflysninger på grund af strejkende personale. I sidste uge strejkede sikkerhedspersonalet i flere store tyske byer.

Det betød at flere hundrede afgange blev aflyst alene i Frankfurt.

Lufthansa har omtrent 3000 daglige afgange. Arkivfoto. Foto: Michaela Rehle/Reuters/Ritzau Scanpix

Lufthansa kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor mange af de op til 3000 afgange, som vil blive påvirket af strejken onsdag, der går i gang onsdag morgen og ventes at slutte omtrent et døgn senere tidligt torsdag.

Fagforeningen Verdi stod bag medarbejderne i sidste uge og ved den kommende strejke.

De omtrent 25.000 lufthavnsoperatører kræver en lønstigning på 12,5 procent, og en engangsbetaling på 3000 euro (22.500 kroner red.) for at opveje for det sidste års inflation.

I slutningen af januar viste det tyske togpersonale også deres utilfredshed med både løn og arbejdstid ved at gennemføre en fem dage lang strejke, som stort set lammede togtrafikken.