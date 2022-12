Lyt til artiklen

Soldater, der kører ambulancer, kører post eller kontrollerer grænseovergangene?

Står det til den britiske regering, bliver hæren sat ind, hvis den strejke, som tusindvis af ansatte i både den offentlige og private sektor har varslet ved juletid, bliver til virkelighed.

Blandt de mulige strejkende er sygeplejerskerne i England, Wales og Nordirland, som truer med at nedlægge arbejdet 15. og 20. december. I givet fald bliver det første gang i 106 år.

Nadhim Zahawi, formand for det konservative parti, siger til Sky News, at soldaterne kan afhjælpe nogle af det forstyrrelser, som en strejke vil forårsage hen over julen.

Formanden foreslår også, at farmaceuter optræder som strejkebrydere ved at overtage nogle af sygeplejerskernes funktioner.

»Vi skal være i stand til at levere sikre niveauer af behandling og støtte til patienterne,« siger han og uddyber:

»Vi er nødt til at forsøge at minimere forstyrrelserne.«

Den britiske regering planlægger, at militært personel, embedsmænd og frivillige skal uddannes til at varetage en række af de strejkeramte job.

Landet er ramt af tårnhøj inflation, som har ført til stigende leveomkostninger for de fleste. Det har fået flere faggrupper til at kræve mere i løn.

Det har regeringen nægtet, og derfor kan strejkerne blive en realitet.