Hvis du skal ud og flyve i påsken, kan det blive en lang proces.

Ifølge Reuters vil omfattende strejker i Frankrig, Portugal, Storbritannien og Tyskland nemlig komme til at spænde ben for flytrafikken henover højtiden.

Nyhedsbureauet har talt med lufthavne, flyselskaber og luftfartsmyndigheder i flere lande, og herfra er beskeden klar.

»Der vil komme forsinkelser. Det er der ingen tvivl om,« siger Steven Moore fra den europæiske flykontrol Eurocontrol.

Præcis, hvordan det kommer til at udfolde sig, er for tidligt at sige. Samtidig siger de også, at det viser, hvor sårbar trafikken er over for udenforstående omstændigheder.

De voldsomme protester og strejker, som der lige nu er i Frankrig, menes at have forårsaget tusindvis af timers forsinkelse i flytrafikken, og siden 13. marts har de franske luftfartsmyndigheder næsten dagligt måtte pålægge flyselskabet at reducere 20 til 30 procent af flyafgangene.

Ifølge Reuters kan forsinkelserne også føre til en diskussion om EUs kompensationsordning, der giver passagerer ret til, under bestemte omstændigheder, at kræve kompensation for forsinkelser. Flyselskaberne skulle angiveligt være utilfredse med, at de må betale kompensation, når de ikke selv bliver kompenseret.