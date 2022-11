Lyt til artiklen

Græske arbejdere er gået i gang med en 24-timer lang strejke, der skal sikre dem højere lønninger.

Som en del af strejken gik tusindvis på gaden i hovedstaden Athen onsdag, men det udviklede sig hurtigt til optøjer. Det beretter The Guardian.

Videoer viser voldsomme sammenstød mellem demonstranter og politiet.

Førstnævnte smed brandbomber afsted, mens sidstnævnte svarede igen med tåregas.

Arbejderne vil have højere lønninger for at kunne værge sig mod den stigende inflation og leveomkostninger, som præger så mange lande.

Selvom den græske økonomi vækster voldsomt i år, da turisterne er vendt tilbage til landet, men samtidig er Grækenland med en inflation på 12 procent et af eurozonens hårdest ramte lande.

Blandt de strejkende arbejde var færgemedarbejdere og ansatte i den kollektive trafik, som derfor stod stille og efterlod den græske hovedstad i et trafikalt kaos.

I en periode var flytrafikken også ramt, da dele af medarbejderstaben her deltog i strejken i seks timer.

Grækenlands regering har brugt mere end 9 milliarder euron siden september 2021 på strømtilskud og andre foranstaltninger, der skal afhjælpe stigende omkostninger for landmænd, husholdninger og virksomheder.

Regeringen har også lovet at øge pensionerne næste år for første gang siden landets finanskrise samt hæve mindstelønnen.