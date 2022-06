Lyt til artiklen

Der er det ene transportkaos i Storbritannien efter det andet.

Blandt andet, fordi den britiske togtrafik torsdag for anden gang er lammet af en omfattende strejke blandt de titusindvis af ansatte i den britiske togtransport.

Det skriver flere britiske medier og nyhedsbureauet AFP.

Første dag var tirsdag, og sidste dag er planlagt til lørdag. Strejken involverer omkring 40.000 personer.

Strejken er blevet en realitet, efter at forhandlinger mellem transportforbundet RMT og togoperatørerne kollapsede mandag.

Togpersonalet føler ikke, at de får nok for deres arbejde.

Strejken har blandt andet besværliggjort transporten til den verdenskendte musikfestival Glastonbury, der finder sted cirka 200 kilometer vest for London.

I en tale fra sit besøg i Rwanda sagde premierministeren, Boris Johnson, at jernbanestrejkerne i denne uge var 'unødvendige' og understregede fordelene ved 'fornuftige reformer' af jernbanesystemet.

Arkivfoto

»Jeg synes bare, det er vigtigt at huske, at disse strejker er unødvendige. Jeg synes, folk skal sætte sig rundt om bordet og ordne det. Dette har været en regering, der har investeret mere i jernbaner end nogen tidligere regering i de sidste 50 år,« sagde han og fortsatte:

»For at have en stor fremtid for jernbanen, for jernbanearbejdere og deres familier, er vi nødt til at have nogle fornuftige reformer, og det er ting som at reformere billetkontorerne – det gjorde jeg enormt meget, da jeg ledede London.«

Et andet sted i landet har man også transportproblemer.

British Airways' medarbejdere i Storbritanniens største lufthavn, Heathrow, har stemt for at strejke i skolernes sommerferie.

Airport workers stand next to lines of passenger luggage arranged outside Terminal 2 at Heathrow Airport in London, Britain, June 19, 2022.

Det betyder, at mere end 700 British Airways check-in personale og handling-personale, som er ansvarlige for håndtering og ekspedition af passagerer, bagage og fragt, kan strejke i løbet af ​​sommersæsonen.

Der er ikke annonceret strejkedatoer, da fagforeningerne ønskede at give flyselskabet lidt tid til at ændre mening om det centrale lønspørgsmål.

»Vi er ekstremt skuffede over resultatet, og at fagforeningerne har valgt at tage denne fremgangsmåde,« lød det i en erklæring fra selskabet.