Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et stort kaos.

Det britiske sundhedsvæsen er i knæ. Aldrig har responstiderne for ambulancer været højere og akutmodtagelserne er under massivt pres.

Det skriver det britiske medie Sky News.

Presset skyldes blandt andet et presset sundhedsvæsen, som er ramt af strejke fra blandt andet ambulanceredderne.

Nye tal viser nemlig, at den gennemsnitlige responstid i december for ambulancer i England, der håndterede de mest presserende hændelser – defineret som opkald fra mennesker med livstruende sygdomme eller skader – var 10 minutter og 57 sekunder.

Den gennemsnitlige ventetid for kategori 2 ambulancekald – nødsituationer såsom hjerteanfald og slagtilfælde – var over halvanden time for første gang. Målet for disse opkald er 18 minutter.

Mere end halvdelen af ​​folk på store akutmodtagelser måtte vente længere end fire timer for første gang siden man har registreret ventetiderne i 2011.

En af dem, som ventede i lang tid, var en anonym sygeplejerske, som måtte sidde og vente mere end fem timer i akutmodtagelsen.

Manden til den anonyme sygeplejerske sagde tirsdag aften, at hans kone begyndte at opleve kraftige blødninger og smerter i maven og underlivet og tog til akutmodtagelse, hvor hun arbejder.

Han fortæller, at en mandlig sygeplejerske i første omgang ville sende hende hjem, men da hans kone forklarede, at hun selv var sygeplejerske og skulle ses af en læge, sagde han modvilligt ja.

Efter fem timers blødning og smerter i venteområdet spurgte han, hvad der skete.

»Jeg fik at vide, at gynækologen havde nægtet at se hende, og at hun var flere timer fra at blive tilset af lægen på akutmodtagelsen.«

Fordi hans kone havde så mange smerter og ubehag, besluttede han at tage hende med hjem for at hvile sig, men kun 10 minutter efter de kom hjem, aborterede hun.

»Min vrede og sorg er enorm, at ikke kun os selv, men utallige andre, er blevet svigtet … Jeg inkluderer NHS-personale (sundhedspersonale, red.) som en del af gruppen, der bliver svigtet.«