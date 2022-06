Lyt til artiklen

Natten til lørdag brød forhandlingerne sammen.

Det får allerede nu konsekvenser for flypassagererne i Norge – og det er kun begyndelsen.

Overenskomstforhandlingerne mellem NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisation (NFO) var gået i hårdknude, men rigsmægleren forsøgte at få en aftale i stand flere timer efter deadline, som var ved midnat.

Men forgæves.

Klokken 03:50 måtte rigsmægleren erkende, at det var umuligt at få de stridende parter til at mødes. Det skriver flere norske medier, herunder VG og Børsen.

Det har fået flyteknikerne til at strejke – lige op til højsæsonen for ferierejser.

I første omgang er 31 flyteknikere udtaget til at strejke fra lørdag morgen, men allerede fra 20. juni optrappes strejken.

Her vil 75 flyteknikere strejke – svarende til en fjerdedel af alle flyteknikere i Norge.

Ifølge Børsen rammes både Norwegian, SAS og det norske flyselskab Widerøe – som er Nordens største regionale flyselskab – af strejken.

Som så ofte før er det lønnen, arbejdsgiverorganisationen NHO og fagforeningen NFO strides om.

Flyteknikerne vil have en lønstigning på mellem 17 og 18 procent, men det vil NHO ikke høre tale om.

»Det er selvfølgelig meget beklageligt. Specielt siden det vil gå udover en uskyldig tredjepart – de rejsende – som kommer til at opleve uregelmæssigheder. Det er helt unødvendigt og burde have været løst ved forhandlingsbordet,« siger administrerende direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe.

Hos fagforeningen ser man helt anderledes på sagen.

»NHO Luftfart gør sig skyldig i fagforeningsknusning,« lyder det fra NFO's formand Jan Skogseth.

Han mener at flyteknikerne står i en 'kritisk situation' med underbemanding og udsigt til at det bliver endnu værre de kommende år, hvor omkring en fjerdedel vil kunne gå på pension. Blandt andet derfor bør lønnen hæves for at sikre rekrutteringen til faget, lyder argumentationen.

Et kig på Oslos lufthavns hjemmeside viser, at enkelte flyafgange foreløbig er aflyst og udsat.