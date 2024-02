Det er i øjeblikket ikke muligt at besøge den verdenskendte turistattraktion Eiffeltårnet i Paris.

På Eiffeltårnets hjemmeside oplyser man, at det er lukket grundet en strejke blandt tårnets personale.

Strejken har nu varet i fire dage.

»Det må I undskylde,« står der på et skilt, som er sat op på Eiffeltårnet.

Ifølge det franske medie Le Monde er det en strid mellem tårnets operatør, SETE, og personalets fagforeninger, der er årsagen til lukningen.

Fagforeningerne mener, at SETE har fremlagt en urealistisk forretningsmodel for fremtiden.

Modellen indeholder ifølge kritikken et overdrevet skøn på et fremtidigt besøgstal – og samtidig mener fagforeningerne, at reparations- og vedligeholdelsesomkostningerne undervurderes.

Der er for nylig blevet givet 60 millioner euros til vedligeholdelse af Eiffeltårnet.

Og endelig skriver mediet, at rådhuset i Paris afkræver SETE en afgift, som ifølge fagforeningerne er for stor.

Den er blot med til at dræne midlerne til vedligeholdelsesarbejdet, lyder kritikken.

Det er uvist, hvornår Eiffeltårnet åbner igen.

Eiffeltårnet havde et driftsunderskud i 2020 og 2021 grundet corona på godt og vel 120 millioner euros.

Op mod syv millioner mennesker besøger hvert år Eiffeltårnet.