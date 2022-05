»Brugeren er blevet suspenderet fra vores tjeneste, og vi træffer alle nødvendige foranstaltninger, herunder overvågning af alle konti, der streamer den slags indhold.«

Sådan siger en talsperson fra streamingtjenesten Twitch, der lørdag fik uønsket opmærksomhed, da en 18-årig amerikansk mand livestreamede, at han skød og dræbte ti personer i et supermarked i Buffalo i New York.

I en udtalelse understreger streamingtjenesten, som er mest kendt for live-streaming af computerspil, at de er knuste over at høre om skyderiet.

To mennesker krammer nær gerningsstedet. Foto: BRANDON WATSON Vis mere To mennesker krammer nær gerningsstedet. Foto: BRANDON WATSON

De oplyser, at gerningsmandens video blev slettet fra deres hjemmeside efter to minutter.

Myndighederne mener, at den formodede gerningsmand havde kørt i flere timer, før han ankom til Buffalo og indledte angrebet, som menes at være motiveret af had og voldelig ekstremisme, skriver cbs news.

Foruden de ti dræbte skulle tre andre være såret i forbindelse med skyderiet. 11 af ofrene er sorte amerikanere.

Før skyderiet delte den 18-årige gerningsmand ifølge New York Times et manifest på online-forummet 4Chan.

Her skrev han, hvilket våben han ville bruge til skyderiet, og at han ville dele videoen fra gerningsstedet på Twitch.

Den 18-årige har nægtet sig skyldig i overlagt drab. Han risikerer nu at blive idømt livstid for sine ugerninger.