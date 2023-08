300 turister fik formentlig ikke den afslutning på en udflugt til bjerget Sulphur i Canada, som de havde regnet med.

Efter at have taget svævebanen til toppen af bjerget blev strømmen afbrudt, efter flere lyn slog ned i nærheden.

Firmaet bag var ikke i stand til at løse problemet mandag aften, og så måtte gæsterne sove under tæpper på gulvet i svævebanens indgangsparti, skriver The Guardian.

Først tirsdag formiddag kom gæsterne ned igen.

Pursuit, der arrangerer turene til og fra bjerget, er blevet kritiseret for sin håndtering af sagen.

»Den manglende beredskab til situationer som denne er forbløffende. Ikke engang gavebutikken forærer tæpper eller trøjer … Kun restauranten begyndte at levere mad efter to timer, og ingen fortalte os, hvad der foregik,« skriver en gæst på X.

Gæsterne blev desuden frarådet at vandre ruten ned ad bjerget i mørke.

Pursiut mener omvendt, at man håndterede situationen, som man skulle, og tilbød gæsterne, hvad de havde behov for, skriver canadiske CBC.

Sulphur-bjerget, der er knap 2,4 kilometer højt, er en del af Banff National Park.

På toppen er der flere restauranter, en bjergpromenade og udsigt over Rocky Mountains.