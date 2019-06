Norske kvinder, der ønsker at fjerne et eller flere fostre, skal først have det godkendt i et særligt udvalg.

Stortinget i Norge har natten til fredag vedtaget en stramning i abortloven.

Forslaget blev vedtaget med 105 stemmer for og 64 imod.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Forhandlingerne strakte sig over flere timer og fortsatte til lidt over midnat.

Abortstramningen indebærer, at gravide, der ønsker at fjerne et eller flere fostre, først skal have deres sag behandlet i særligt udvalg.

Her skal læger tage stilling til kvindens ønske.

/ritzau/