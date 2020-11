Det amerikanske præsidentvalg ser ud til at kunne udvikle sig til et sandt drama, der kan udspille sig over flere dage.

Det endelige resultat kan vi nemlig risikere at skulle vente længe på.

I dagene op til det amerikanske præsidentvalg blev det spået, at demokratiske Joe Biden ville vinde en storsejr over republikanske Donald Trump.

Men da stemmerne natten til onsdag dansk tid begyndte at blive talt op, stod det hurtigt klart, at kan ende i en tæt og dramatisk affære. Derfor kan det være, vi skal vente flere dage på at kunne udråbe en endelig vinder, da de endelige resultater i flere svingstater ser ud til at lade vente på sig, da det tager tid at tælle alle stemmerne op. Det skriver Bloomberg News-journalisten Saleha Mohsin på Twitter.

Wisconsin says there's no way they are announcing a winner tonight



Michigan needs until Friday



Pennsylvania isn't coming out anytime soon, either



Per officials in those states — Saleha Mohsin (@SalehaMohsin) November 4, 2020

I Michigan, hvor der er 16 valgmænd på spil, ventes det endelige resultat ikke før onsdag aften lokal tid.

Samtidig kan resultater i andre vigtige svingstater som Pennsylvania og Wisconsin også trække ud i dage, da optællingen af brevstemmer ventes at tage noget tid her.

Der er 20 valgmænd på spil i Pennsylvania, mens der kæmpes om 10 valgmænd i Wisconsin.

Hvis præsidentvalget bliver så tæt, som det i skrivende stund kan se ud til at blive, kan det derfor trække ud med en afgørelse, da de sidste stemmer og valgmænd kan afgøre det.

Natten til onsdag har Niels Bjerre Poulsen, der er professor ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet, til DR forklaret, at Pennsylvania – der også var en af de delstater, der var med til at afgøre valget for fire år siden – kan ende med at afgøre hele valget:

»Vi bevæger os i retning af et valg, der måske kan blive afgjort af Pennsylvania, hvor det kan tage flere dage at tælle stemmerne op,« siger han.