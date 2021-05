I Indien er 8.800 mennesker er ramt af en livsfarlig svampeinfektion.

Det drejer sig om infektionen 'Mucormycosis' eller 'sort svamp' på dansk. Infektionen sætter sig i næse og øjne, men kan også sætte sig i hjernen.

Ifølge BBC dør 94 procent af de inficerede, hvis man ikke får den rette behandling hurtigt, men typisk dør omkring halvdelen af de ramte af infektionen.

Indien er i forvejen hårdt ramt af coronapandemien og har de seneste uger sat flere negative rekorder i forhold til antal smittede. Nu har de endnu en sygdom at skulle forholde sig til. Indiske læger kæder faktisk de to sygdomme sammen, da man har set, at sort svamp rammer patienter, 12 til 18 dage efter de er blevet behandlet for corona.

29 stater i Indien har nu erklæret, at sygdommen er en epidemi. De fleste af tilfældene er fundet i staterne Gujarat og Maharashra, men 15 andre delstater har registreret mellem 15 og 900 smittede.

En indisk professor vurderer, at sort svamp nu er et større problem for landet end coronavirus.

»Den sorte svampeinfektion er nu blevet en større udfordring end covid-19. Hvis patienter ikke får ordentlig behandling i tide, kan dødsraten ryge op på 94 procent, siger den indiske læge VP Pandey ifølge BBC.

På det hospital, hvor Pandey arbejder, registreres som regel et eller to tilfælde af sort svamp om året. Lørdag var der 185 inficerede patienter.

I sidste ende kan den eneste behandling af sygdommen være at amputere de dele af ansigtet, som svampeinfektionen har angrebet. Patienter kan ende med at få opereret et øje ud eller få fjernet en del ansigtet for at undgå, at sygdommen spreder sig til hjernen.

Sort svamp er en meget sjælden sygdom i Danmark.