Den store japanske tøjmærke Uniqlo står fast. Og holder åbent.

»Tøj er en livsnødvendighed. Indbyggerne i Rusland har samme ret til at leve som os andre,« siger Tadashi Yanai.

Og dermed forsvarer selskabets topchef beslutningen om stadig at holde samtlige 49 russiske butikker åbent – og Uniqlo går dermed i en anden retning en mange andre kendte mærkevarer, der har lukket ned for al handel på og med det russiske marked på grund af invasionen i Ukraine.

Det gælder eksempelvis Zara, H&M, IKEA, Nike og Apple samt danske virksomheder som Jysk og Arla.

Uniqlo-topchef Tadashi Yanai. Foto: Issei Kato Vis mere Uniqlo-topchef Tadashi Yanai. Foto: Issei Kato

B.T. har taget et kig på Uniqlos sociale medier, hvor der i mange lande er hård kritik af virksomhedens beslutning om stadig at holde åbent. Det sker på alle platforme, hvor selskabet har lavet opslag om deres kollektione. Her er et udvalg:

»Stop jeres forretninger i Rusland. Som en udlænding bosat i Japan vil jeg ikke købe jeres produkter igen, hvis i fortsætter som om, intet er hændt.«

»Hvad er prisen for uskyldige ukrainske børns blod?«

»Hvorfor støtter i den russiske aggression mod Ukraine? Forlad det russiske marked.«

»I skulle skamme jer, Uniqlo. Betyder det, at russerne har ret til tøj, men ukrainere har ikke ret til at leve, til at leve i fred, til at være frie?«

»Lad være med at købe Uniqlo. De prioriterer over uskyldiges liv.«

Uniqlo-topchefen Tadashi Yanai tager i en udtalelse dog også afstand fra den russiske invasion af Ukraine.

»Der burde aldrig være krig. Alle lande burde være imod det. Hele Europa står tydeligvis mod krigen og har vist støtte til Ukraine. Ethvert forsøg på at splitte verden vil omvendt styrke sammenholdet,« siger han.

En talsmand for Fast Retailing, der er selskabet bag det japanske tøjmærke, har tilføjet, at man »følger situationen nøje« – men at der altså »i øjeblikket ingen planer er om at suspendere vores forretninger«.

Forstår du Uniqlos forklaring om, at russere har ret til at købe tøj?

Fast Retailing har doneret 10 millioner dollar og 200.000 stykker tøj til FNs flygtningeorganisation UNHCR.

Uniqlo har en enkelt butik i Danmark, der ligger på Strøget i København.