Et stort svensk studie af gravide kvinder, der går over terminsdatoen, er blevet afbrudt, fordi seks fostre er døde.

En graviditet varer omkring 40 uger, men i studiet fortsatte kvinderne deres svangerskab indtil uge 43.

Studiet blev afbrudt for knap et år siden, fordi fem babyer blev dødfødt, mens et enkelt foster døde i en af kvindernes mave. Det skriver The Guardian.

»Vi mener ikke, at det ville have været etisk forsvarligt at forsætte«, lyder det fra forskerne bag studiet, som Sahlgrenska Universitetshospital i Göteborg stod bag.

De deltagende kvinder var blevet inviteret med i studiet, da de var 40 uger henne i graviditeten

Kvinderne blev derefter delt ind i to tilfældige grupper, hvoraf den ene gruppe fik fødslen sat igang i uge 42, mens den anden gruppe blev sat i gang i uge 43 - medmindre fødslen gik i gang af sig selv.

Da studiet blev afsluttet, havde forskerne nået en fjerdedel af de planlagte fødsler.

Resultatet har fået forskerne til at konkludere, at der er en betydelig risiko for kvinder, som får fødslen sat i gang i uge 43.

Det skyldes, at alle seks dødsfald skete i 'uge 43'-gruppen.

Studiet blev beskrevet i svenske medier i sommer, men forskerne bag studiet har - til stor kritik - ikke villet offentliggøre resultaterne eller udtale sig til medier, før resultatet bliver publiceret i et medicinsk tidsskrift.

»Når de som følge af en etisk vurdering afslutter et studie, finder jeg det meget uetisk, at de så ikke vil offentliggøre resultaterne,« siger Malin Asp, leder for Spädbarnsfonden i Sverige.

Årsagen til, at de førnævnte detaljer er kommet frem, skyldes, at en af forskerne har fået publiceret sin Ph.d.-afhandling på Göteborg Universitets hjemmeside, hvor studiet står beskrevet.

I afhandlingen konkluderer forskeren, at resultaterne bør medføre anbefalinger om, at en graviditet ikke overskrider 41+0 uger.

Sahlgrenska Universitetshospital sagde torsdag, at de ville ændre deres svangerskabs-retningslinjer på grund af resultaterne fra studiet.

»Vi har ventet på videnskabelige analyser, som kunne vise, at det virkelig er sandt, at der er større risici ved at gå to uger over tid. Nu arbejder vi på at kunne sætte alle fødsler i gang i uge 41 for kvinder, der er gået over tid,« siger hospitalet til SVT.

Flere andre svenske hospitaler har desuden udtalt, at de vil følge trop og ændre retningslinjerne, skriver The Guardian.