Forskellige genvarianter samt faktorer som opvækst er med til at afgøre personers seksualitet, viser studie.

Seksualitet afgøres ikke kun af ét særligt gen, men i stedet af et væld af forskellige genvariationer kombineret med miljømæssige faktorer.

Sådan lyder konklusionen i et nyt stort dna-studie.

Undersøgelsen er udført af europæiske og amerikanske forskere og offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Science. Forskerne har analyseret dna-prøver fra knap en halv million personer.

Med undersøgelsen håber forskerne at gøre op med en opfattelse af, at der findes ét særligt "gen for homoseksualitet".

I stedet mener forskerne, at tusindvis af forskellige genvarianter kan spille en rolle. De fleste kun i meget lille grad. Særligt fem genvarianter spiller dog en "væsentlig" rolle i forhold til at afgøre en persons seksualitet.

Det siger Andrea Ganna, der er biolog ved Institut for Molekylærmedicin i Finland og med til at stå for undersøgelsen.

- Vi har skannet hele den menneskelige genmasse og fundet en håndfuld - fem for at være præcis - steder, der tydeligt er forbundet med personer, der har haft sex med personer af samme køn, siger han.

Også de fem genvarianter har dog kun "en meget lille effekt".

Det betyder også, at ikke-genetiske faktorer som opvækst, personlighed og opdragelse spiller en større rolle i forhold til at afgøre personers seksualitet. Det siger forskerne bag undersøgelsen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Undersøgelsen er den største af sin slags nogensinde.

Prøver fra 477.522 personer er blevet analyseret. Af dem har 26.827 oplyst at have været seksuelt involveret med en person af samme køn.

I 1993 viste et genetisk studie blandt 40 familier, at et gen med navnet Xq28 definerede seksuel orientering. Men det afviser det nye studie.

Forskerne bag undersøgelsen har været opmærksomme på, at de beskæftiger sig med et følsomt emne. To af forskerne er selv homoseksuelle.

Forskerne har for at undgå at blive misforstået og fejltolket henvendt sig til LGBT-grupper inden offentliggørelsen af studiet.

LGBT-interesseorganisationen Glaad hylder den nye undersøgelse. Gruppen siger, at studiet "giver endnu mere bevis for, at det er en naturlig del af det menneskelige liv at være bøsse eller lesbisk".

/ritzau/Reuters