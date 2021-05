Et ukendt antal personer er blevet revet med eller begravet under et sneskred på Sofiatinden i Lyngen i Troms i det nordlige Norge.

To personer fundet omkommet efter sneskred i Norge lørdag, oplyser NRK.

Norsk politi skriver på Twitter, at en eftersøgning er i gang.

»Vi har ingen konkrete oplysninger på, at flere skulle være fanget i sneskredet. Men det er endnu uafklaret, og derfor fortsætter vi aktionen,« oplyser operationsleder Roy Tore Meyer.

Operationsleder Karl Erik Thomassen ved Troms politidistrikt siger til VG, at det var personer, som var på tur i området, som anmeldte ulykken.

»De havde set personer, som gik foran dem, og da skredet kom, antog de, at personerne foran blev taget af det,« siger operationslederen.

Røde Kors oplyser til VG, at syv frivillige deltager i redningsarbejdet. Nødhjælpsorganisationen er parat til at sende flere redningsarbejdere.

Tre helikoptere, fem snescootere, politifolk og redningsleder er på stedet eller på vej til det. Det skriver VG.

»Tre lavinehunde er også på stedet,« siger Stig Mebust fra Norske Redningshunder.

Sneskreddet skete i et populært turområde, og vejret er fint efter omstændighederne, men den seneste tid er der faldet en del sne i området, der ligger i den nordlige del af Norge.

Området beskrives også som krævende:

»Man bør have kundskaber, før man begiver sig ud på tur på dette bjerg;« siger Daniel Larsen fra Røde Kors.

Ni mennesker har nu mistet livet i forbindelse med sneskred i Norge denne sæson.