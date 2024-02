Søndag aften opstod der kaos i det populære skisportssted St. Anton.

Her kom to grupper af britiske turister op at slås, efter de havde været til afterski.

Det skriver den østrigske avis Kurier.

St. Anton har gennem en årrække været et af danske skisportsentusiasters foretrukne steder at få stillet skilysten og tørsten i store hvedeøl og de populære Flügelshots.

Turister på ski i Østrig. Arkivfoto. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Om de britiske turister var beruset vides ikke. Men slåskampen endte med, at en 29-årig britisk mand fik bidt spidsen af næsen af.

Ifølge det østrigske medie er gerningsmanden fortsat på fri fod.

Offeret blev først fragtet til hospitalet ved Zams. Men senere blev den 29-årige overflyttet til hospitalet i Innsbruck for videre behandling.

Politiet i St. Anton er blevet spurgt, om man har fundet næsestumpen.

»Den er ikke til at finde,« fortæller de til Kurier.

De ved ikke, om den er blevet kørt over af en bil, eller om den 29-årige brite har slugt stumpen.

Politiet fortæller, at de to grupper kom op at skændes på en bar i byen. Den ene part valgte at forlade stedet, men de blev forfulgt af den anden gruppe, hvilket skulle have resulteret i slagsmålet.